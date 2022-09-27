Про це повідомили на сайті Бюра економічної безпеки України

"До списку потрапили компанії-імпортери автомобільної продукції, скла, фармацевтичної продукції, оптовий постачальник палива, дорожньо-будівельна компанія, виробник побутової хімії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що співробітники БЕБ вже направили на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо цих 23 юридичних осіб.

Аналітики БЕБ дослідили структуру власності та фінансово-господарську діяльність зазначених компаній та встановили, що вони перебувають під контролем РФ та РБ, а також дійшли висновку, що їх діяльність забезпечує сплату податків до бюджетів цих країн.

"Зазначені юридичні особи, які увійшли до списку БЕБ, запропоновано позбавити права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать. Також для них буде заблоковано можливість виведення капіталу за межі України та зупинено виконання їх економічних і фінансових зобов’язань перед РФ та РБ.

Запровадження до них санкцій унеможливить фінансування або матеріально-технічне забезпечення Російської Федерації та Республіки Білорусь та сприятиме захисту економічних інтересів України.

Це лише перший перелік таких компаній, процес поповнення списку підприємств для запровадження санкцій триває. Наразі ще два списки із 25 та 54 суб’єктами господарської діяльності, які БЕБ рекомендує включити до санкційних списків, погоджуються з відповідними органами", - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Станом на 27 вересня відомо, що пов'язані з РФ і Білоруссю компанії отримали майже 1 млрд грн від України з початку масштабної війни.

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