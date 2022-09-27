English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Економіка Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю

Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю

27 вересня, 2022 вiвторок
19:59
Економіка Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю

Попередньо встановлена вартість активів цих компаній, які включені до списку БЕБ, складає понад 1 млрд грн, в тому числі понад 90 млн грн готівкових коштів на банківських рахунках та 160 автомобілів на суму 220 млн грн

Про це повідомили на сайті Бюра економічної безпеки України

"До списку потрапили компанії-імпортери автомобільної продукції, скла, фармацевтичної продукції, оптовий постачальник палива, дорожньо-будівельна компанія, виробник побутової хімії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що співробітники БЕБ вже направили на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо цих 23 юридичних осіб. 

Аналітики БЕБ дослідили структуру власності та фінансово-господарську діяльність зазначених компаній та встановили, що вони перебувають під контролем РФ та РБ, а також дійшли висновку, що їх діяльність забезпечує сплату податків до бюджетів цих країн.

"Зазначені юридичні особи, які увійшли до списку БЕБ, запропоновано позбавити права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать. Також для них буде заблоковано можливість виведення капіталу за межі України та зупинено виконання їх економічних і фінансових зобов’язань перед РФ та РБ.

Запровадження до них санкцій унеможливить фінансування або матеріально-технічне забезпечення Російської Федерації та Республіки Білорусь та сприятиме захисту економічних інтересів України.

Це лише перший перелік таких компаній, процес поповнення списку підприємств для запровадження санкцій триває. Наразі ще два списки із 25 та 54 суб’єктами господарської діяльності, які БЕБ рекомендує включити до санкційних списків, погоджуються з відповідними органами", - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

  • Станом на 27 вересня відомо, що пов'язані з РФ і Білоруссю компанії отримали майже 1 млрд грн від України з початку масштабної війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Росія
Білорусь
санкції проти Росії
війна з Росією
Читайте також:
Валерій Залужний, ЗСУ
26 вересня, 2022 понедiлок
"Наша перемога не буде фіналом": Залужний в інтерв'ю Time спрогнозував подальше протистояння з РФ
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
27 вересня, 2022 вiвторок
Що робити після ядерного вибуху та як уберегтися від великої дози радіації: поради від Сергія Згурця
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
26 вересня, 2022 понедiлок
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 39.19
    Продаж 40.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 вересня
20:44
До Гостомеля приїхали уповноважені французи
Французька екокомпанія Neo Eco відбудує в Гостомелі школу, дитсадок і 6 житлових будинків
20:15
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
В Україні створять офіс Продовольчої організації ООН, - Мінекономіки
19:45
Нацгвардія
Нацгвардійці взяли в полон 15 російських військових, серед них – два майори
19:33
ЗСУ
ЗСУ уразили 5 пунктів управління та 22 райони зосередження живої сили окупантів, - Генштаб
19:29
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберґ закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України
19:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:23
ЗСУ
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів на Донеччині, - Генштаб
19:19
Порошенко привіз гуманітарний вантаж у Козачу Лопань на Харківщині: "русскій мір" залишає по собі суцільні руїни
18:54
Анка Фельдгузен
Німеччина не ставить вимог Україні щодо використання поставленої зброї проти РФ, - посолка Фельдгузен
18:38
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
Понад 10 тис. чоловіків у окупованому Маріуполі загрожує примусова мобілізація, - мер
18:13
Пов'язані з РФ і Білоруссю компанії отримали майже 1 млрд грн від України з початку масштабної війни, - YouControl
18:09
санкції проти РФ
Уряд України повністю заборонив експорт до Росії
17:50
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
На місці аварій трубопроводів Північних потоків зафіксовано два вибухи, - шведські сейсмологи
17:50
Геннадій Дикий
Суд обрав запобіжний захід меру Білої Церкви, якому інкримінують махінації з нерухомістю
17:49
Ексклюзив
Якщо російська армія отримає пекельну та болючу поразку під Лиманом, то вона вже ніде наступати не зможе, - військовий експерт Киричевський
17:49
Ексклюзив
Путін
США залишають для Путіна не шпарину, а ціле вікно можливостей для припинення війни, - дипломат Чалий
17:30
Виганяв жителів Ірпеня на міни
Виганяв жителів Ірпеня на міни, розстріляв чоловіка: росіянину оголосили підозру в воєнних злочинах
17:29
Ексклюзив
Валерій Чалий
В Україні вже загинуло більше людей, ніж під час використання 5–7 ядерних зарядів, тому ми не зробимо крок назад, - дипломат Чалий
17:19
чатбот єВорог
Українці надіслали у єВорог понад 4 тис. заявок. Зараз сповіщають про колаборантів на псевдореферендумі ,- Федоров
16:34
СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАП, яка підтримувала агресію РФ
Виправдовувала злочини окупантів: СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАП, яка підтримувала агресію РФ
16:24
Енергодар
Окупанти змушують енергодарців голосувати на "референдумі", погрожуючи мобілізацією за відмову, - розвідка
16:21
яхта Алішера Усманова
У Німеччині поліція обшукала яхту підсанкційного російського олігарха Усманова
16:21
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко може оголосити мобілізацію в Білорусі після визнання окупованих територій України частиною Росії, - білоруський політолог Усов
16:06
Парламент Канади
Парламент Канади засудив псевдореферендуми РФ на окупованих землях України
16:03
Маленький Лео Буша з Ірпеня
Трирічний Лео з Ірпеня зворушив виконанням пісні "Океану Ельзи"
16:03
Трофей ЧС-2022
Оприлюднено божевільну суму, яку Катар витратив на підготовку до ЧС-2022 з футболу
15:44
Ексклюзив
російські війська окупанти
Росіяни мобілізацією виграють час, щоб озброїти та навчити боєздатні підрозділи, - офіцер ЗСУ Прозапас
15:39
Володимир Путін
Росіяни можуть скинути Путіна, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс
15:38
Чісора - Пулєв
Британець, який встояв проти Усика та Кличка, оголосив про завершення кар'єри
15:38
Віталій Кім
"Проблеми - ризик обстрілів і якість води": Кім розповів про готовність Миколаївщини до опалювального сезону
15:26
Ціна на газ, Газпром, Росія
Європа зможе перезимувати без російського газу, - Bloomberg
15:18
Ексклюзив
Російські полонені в Україні
Зростає готовність росіян на Херсонщині скласти зброю, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:59
Turkish Airlines
Turkish Airlines скасувала авіарейси до Мінська, Сочі, Ростова та Єкатеринбурга
14:50
Польща
Польща відмовилася приймати росіян, які втікають від мобілізації
14:38
СБУ затримала коригувальника, який наводив удари дронів-камікадзе по Одещині
14:36
Microsoft
Microsoft заблокував росіянам доступ до оновлень Windows
14:22
переговори України з Росією
У Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною на нових умовах
14:10
На фото Вакарчук з українськими військовими
Вакарчук відіграв концерт перед українськими бійцями на Херсонщині 
14:04
Ексклюзив
У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу
У РФ серйозні протести проти мобілізації можливі лише там, де більшість населення - не етнічні росіяни, - політолог Бобиренко
13:59
Артем Колобов
В Україні ліквідували командира армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV