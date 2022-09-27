Пов'язані з РФ і Білоруссю компанії отримали майже 1 млрд грн від України з початку масштабної війни, - YouControl
Більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ та Республікою Білорусь
Про це повідомили аналітики центру R&D YouContro після того, як дослідили дані щодо державних закупівель з початку повномасштабного вторгнення.
Під аналіз потрапили підприємства із наступними видами пов’язаності з країнами-агресорами:
бенефіціар та/або учасник компанії є громадянином російської федерації та/або зареєстрований на її території;
компанія, її учасник або кінцевий власник є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством РФ;
компанії, що належать до холдингу (групи), інший учасник якого працює за законодавством РФ;
кінцевий бенефіціар та/або учасник компанії є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на її території.
Стало відомо, що з березня по липень 2022 року 191 українська компанія, що має зв'язки з країнами-агресорами, виграла понад 1 800 державних тендерів на загальну суму понад 985 млн грн.
"Близько 50% від досліджуваних компаній, що мають ворожий слід та виграли в держтендерах за пів року війни, працюють у сфері роздрібної та оптової торгівлі різними товарами. Трохи більше 20% підприємств — за КВЕДом "переробна промисловість". Основними напрямками діяльності близько 10% підприємств є професійна, наукова і технічна діяльність", - йдеться у повідомленні.
Також видання оприлюднило відповідну інфографіку.
- 20 вересня стало відомо, що Міністерство юстиції США звернулося до американського Конгресу за дозволом використання конфіскованих російських активів для підтримки України.
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