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Інфографіка

Caracal – найсучасніші німецькі бронемашини, які ЗСУ використовуватимуть першими у світі, технічні характеристики та переваги

Роман Яворський
13 грудня, 2023 середа
18:00
Статті CARACAL FROM RHEINMETALL

Українці вже звикли до повідомлень про передачу партнерами старих запасів озброєння, яке союзникам стає непотрібним, а окупантів в Україні може ще нищити завиграшки. Однак є й випадки, коли саме українські військові першими отримують змогу застосувати нові розробки європейського оборонпрому. Наприклад, коли йдеться про військові позашляховики Caracal

Еспресо розповідає про німецькі авіадесантні тактичні машини, які передадуть Україні, як саме їх застосовуватимуть на фронті, можливості бронемашин та їхні характеристики.

Коротко про те, що у тексті:

  • Що таке Caracal і коли Україна їх отримає
  • Особливості тактичних машин Caracal 
  • Основні технічні характеристики Caracal 
  • Хто, крім України, буде використовувати Caracal

Що таке Caracal і коли Україна їх отримає

Пресслужба німецького концерну Rheinmetall у листопаді повідомила про постачання Україні п'яти авіадесантних бронемашин Caracal. Виробники наголошували, що тактичні автівки будуть в Україні вже наприкінці 2023-го – на початку 2024-го року. Йдеться наразі про 5 "каракалів". Раніше, в офіційних повідомленнях про черговий пакет допомоги від Німеччини в жовтні фігурували неназвані транспортні засоби для Сил спеціальних операцій. Портал "Мілітарний" припускав, що мова йшла саме про Caracal.

CARACAL FROM RHEINMETALL

Фото: Getty Images

 

Caracal є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Техніку спочатку пристосовували для десантних частин, тому її можна перевозити як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion. 

В офіційному релізі Rheinmetall називає "Каракал" власною "відповіддю на майбутні вимоги до бортових транспортних засобів у всьому світі". Його перевагами виробник називає компактність і придатність до транспортування повітрям. Позашляховик 4х4 призначений, у першу чергу, для повітряних і спеціальних операцій. 

"Він відрізняється швидкістю, низькою сигнатурою, масштабованим захистом і різноманітністю варіантів зброї, що забезпечує високий рівень мобільності та домінування", – пишуть у Rheinmetall.

Тендерний процес розпочався у жовтні 2022 року, Rheinmetall виграв торги, запропонувавши найвигідніше співвідношення ціни та новітніх технологій. Вперше авто були представлені на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні, повідомляв Еспресо. А розробляли її Rheinmetall, Mercedes-Benz (шасі) та Armed Car Systems (модульні кузови). Відтак цьогорічна розробка ще не була випробувана на полі бою, вперше це зроблять воїни ЗСУ. Загалом Україна стала першою у світі країною-експлуатантом новітньої розробки.

Особливості тактичних машин Caracal 

Бронеавтомобіль створений за модульним принципом. Це означає, що його конструкцію можна змінювати та комбінувати, залежно від типу завдань, який потрібно виконувати. Так на "Каракал" можна встановити різноманітне озброєння – від кулеметів до ПТРК чи малокаліберних гармат. Також є можливість встановлення додаткових елементів балістичного захисту.

CARACAL FROM RHEINMETALL

Фото: Getty Images

 

"Його унікальна модульна конструкція дозволяє використовувати Caracal при повітряно-десантних операціях у різноманітних цілях – від простого транспортування військ до медичних, бойових інженерних місій чи інших логістичних завдань", – йдеться в описі від виробника. 

Caracal оснащений шестициліндровим дизельним двигуном, потужністю 183 кВт (249 к.с.), який може розганяти автомобіль до 140 км/год. Портал Soldat&Technik називає "Каракал" однією з найкомпактніших платформ у своєму класі. Поєднання з повним приводом 4х4 дає "каракалам" високу прохідність на бездоріжжі – вони здатні на 60-відсоткові підйоми, долають перешкоди, 33 см заввишки та траншеї, глибиною у пів метра. 

Ще одна корисна здатність "каракалів" – система захисту ROSY, спеціальна розробка Rheinmetall. Бронемашини Caracal можуть блискавично розгорнути багатоспектральну димову завісу, щоб уникнути атаки ворога зброєю, що потребує прямого наведення (стрілецька зброя, зброя з оптичними прицілами, РПГ чи системи озброєння з лазерним наведенням). 

Система монтажу ROSY на машину забезпечує легку та швидку установку блоку гранатометів, їх можуть встановлюватися один на інший у будь-якій кількості. Встановлюють систему лише тоді, коли це необхідно для виконання завдання (зробити це можна за допомогою адаптера, одним клацанням), аби в інших випадках не перевантажувати машину. Система ефективна у видимому, лазерному та інфрачервоному діапазонах.

Граніти ROSY мають калібр 40 мм і вистрілюються на відстань до 32 м від машини, створюючи димову завісу, площею 90 квадратних метрів. Димову завісу можна ініціювати за пів секунди. Система також може також запускати світло-шумові гранати чи оснащені хлорбензальмалононітриту для розосередження людей біля машини (нелетальна зброя).

Враховуючи особливості та функціонал машини, портал "Мілітарний" припускає, що Caracal будуть використовувати Сили спеціальних операцій або підрозділи спеціального призначення ГУР.

Caracal

Основні технічні характеристики Caracal 

Довжина – 4,7 м,
Ширина – 1,8 м,
Висота – 1,85 м,
Вага – 4 900 кг,
Вантажність – 2 000 кг,
Потужність двигуна – 249 к.с.,
Швидкість – до 140 км/год,
Ціна – бл. 600 тис. євро.

Хто, крім України, буде використовувати Caracal

У червні 2023 року Rheinmetall повідомив про великий контракт на постачання "каракалів" у збройні сили Німеччини та Нідерландів, попередньо схвалений парламентами країн. За постачання 3058 аеромобільних платформ виробники отримають 1,9 млрд євро (621 тис. за один позашляховик). Виробник також зобов'язався підтримувати життєвий цикл впродовж 20 років. Йдеться про різноманітні варіанти автомобіля – для пасажирських, групових, матеріальних перевезень, а також медичні авто Caracal. 

Понад 3 тисячі тактичних машин складають т.зв. "рамковий контракт". Наразі підтверджене замовлення на 1508 автомобілів за 870 млн євро (577 тис. за штуку). З них 504 автомобілі дістануться військовим Нідерландів, про що повідомляло міноборони країни. За пів тисячі "каракалів" Нідерланди заплатять 302,5 млн євро (600 тис. євро за одиницю). Отримуватимуть машини 5 років – по сотні щороку.

Німеччина та Нідерланди отримують однакове озброєння і за спільним контрактом тому, що з 2014 року між країнами відбувається об’єднання сил швидкого реагування. До слова, для фінансування проєкту Німеччина залучила спецфонд, створений у 2022 році для переоснащення бундесверу. Постачання перших пробних зразків заплановано на перший квартал 2024 року, а серійні – на початку 2025 року.
 

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