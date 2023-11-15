Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal
Німецька компанія Rheinmetall планує поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal, розроблені на базі Mercedes-Benz G-Сlass
Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.
Планується, що Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальних операцій або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.
Варто зауважити, що Україна буде першою країною, яка буде використовувати ці авто.
Основні характеристики Caracal:
- довжина - 4,7 метра;
- ширина - 1,8 метра;
- висота - 1,85 метра;
- вага - 4900 кг;
- вантажність - 2000 кг;
- потужність двигуна - 249 к.с.
Caracal – є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому конструкція дає змогу транспортувати машини як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.
Також на Caracal можна встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів та закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.
Вперше авто були представлені на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні. А розробляли її Rheinmetall, Mercedes-Benz та Armed Car Systems. Підприємство вже отримало замовлення від Німеччини та Нідерландів на 3058 машин з підтримкою життєвого циклу на понад 20 років.
- Напередодні стало відомо, що Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на постачання Україні 25 танків Leopard 1. Їх надходження заплановане на 2024 рік.
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