Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Планується, що Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальних операцій або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.

Варто зауважити, що Україна буде першою країною, яка буде використовувати ці авто.

Основні характеристики Caracal:

довжина - 4,7 метра;

ширина - 1,8 метра;

висота - 1,85 метра;

вага - 4900 кг;

вантажність - 2000 кг;

потужність двигуна - 249 к.с.

Caracal – є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому конструкція дає змогу транспортувати машини як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Також на Caracal можна встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів та закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.

Вперше авто були представлені на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні. А розробляли її Rheinmetall, Mercedes-Benz та Armed Car Systems. Підприємство вже отримало замовлення від Німеччини та Нідерландів на 3058 машин з підтримкою життєвого циклу на понад 20 років.