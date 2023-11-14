Німецький Rheinmetall передасть Україні 25 танків Leopard 1: постачання заплановане на 2024 рік

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Вказано, що Україна отримає 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин (BPz 2) та дві броньовані машини для автошколи для навчання ЗСУ.

"Вартість замовлення складає двозначну суму в мільйони євро і охоплює навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги", - йдеться у повідомленні.

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Контракт фінансуватиметься урядом Німеччини. Постачання техніки заплановане на 2024 рік.

Зазначається, що перед відправкою в Україну на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі пройдуть роботи необхідні для введення танків у експлуатацію.