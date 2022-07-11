ЧАЕС перейшла з московського до паризького центру Всесвітньої організації операторів атомних електростанцій

Про це повідомляє сайт Чорнобильської АЕС.

"До цього - з моменту заснування організації у 1989 році - ЧАЕС була афілійована до московського регіонального центру", - зазначає пресслужба організації.

Всесвітня організація операторів атомних електростанцій була створена після аварії на ЧАЕС. Головною місією організації є максимальне підвищення безпеки і надійності атомних станцій по всьому світу.

"Для нас членство у ВАО є важливим перш за все тому, що дає можливість взаємної підтримки, обміну інформацією та використання позитивного досвіду інших АЕС світу", - прокоментувала подію заступниця начальника відділу міжнародного співробітництва та інформації ЧАЕС Валентина Одиниця.

ВАО АЕС має кілька регіональних центрів: Атланта (США), Токіо (Японія), Париж (Франція) та Москва (РФ), а головний офіс розташований у Лондоні (Велика Британія). Принцип приналежності членів до регіональних центрів здебільшого географічний. ЧАЕС географічно належала до регіону роботи Московського центру так само, як і атомні станції Литви, Болгарії, Вірменії, Угорщини та Чехії та інших країн.

Після початку повномасштабного вторгнення московський центр ВАО АЕС не випустив жодної заяви із засудженням російського ядерного тероризму на території України. Це стало фінальним аргументом для того, щоб звернутися у штаб-квартиру ВАО АЕС у Лондоні та вимагати остаточного розірвання зв'язків з московським центром та переходу до Паризького.

Також зазначається, що ЧАЕС і надалі продовжуватиме членство у ВАО АЕС, буде брати участь в експертних обмінах, ділитиметься та перейматиме досвід у рамках організації.

Раніше повідомлялося про понад 2,5 млрд грн збитків у Чорнобильській зоні внаслідок російського вторгнення.

За час окупації Чорнобильської АЕС загарбники вбили 9 працівників станції, ще п’ятьох викрали, а також знищили або вкрали 698 комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, майже всі засоби пожежогасіння і програмне забезпечення.

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