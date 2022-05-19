Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".



Російські військові вивели з ладу частину постів, які вимірюють контроль радіаційного стану та повністю знищили новітню лабораторію, аналогів якої немає у Європі, а також частину комп’ютерної техніки.



Внаслідок обстрілів випалено 12 тисяч гектарів. Частину екосистеми втрачено назавжди.



Після себе армія РФ залишила багато вибухівки та замінувала територію.



Міністр захисту довкілля та природних ресурсів зазначив, що за останні 20 років це перший конфлікт у світі з такою масштабною шкодою довкіллю.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові намагалися захопити ЧАЕС, пізніше у МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС.

Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу. Вони вирили окопи в Рудому лісі - найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я. А вже 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі.

Також росіяни знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС