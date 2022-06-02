Про це інформують на сайті The Washington Post.

"Я не можу сказати, що вони завдали шкоди людству, але, безперечно, великої економічної шкоди Україні. Я вважаю, що в той момент, коли вони прийшли, то планували там перебувати постійно, планували взяти контроль надовго", – каже директор Центральної аналітичної лабораторії Микола Беспалий.

Атомна станція в Чорнобилі більше не виробляє електроенергію, утім до повномасштабного вторгнення майже 6 тисяч працівників все ще спостерігали за наслідками аварії, а також за перероблюванням відпрацьованого ядерного палива з інших заводів в Україні та Європі. Майже всіх евакуювали за кілька днів до вторгнення, окрім кількох сотень співробітників, які надалі працювали під наглядом росіян без відпочинку, аби забезпечити станції безпеку та роботу систем.



У той час обладнання станції викрадали або знищували. Відомо, що зникле обладнання, яке мало GPS-трекери досі передають місцеперебування.

"Ми бачимо, що його частина знаходиться на території Білорусі, уздовж кордону. А частина рухається по території Білорусі – Гомелю, Мінську, іншим місцям", – сказав директор "зони відчуження" Євген Крамаренко.

Загалом Крамаренко оцінює вартість заміни втраченого у понад $135 млн. Однак програмне забезпечення було виготовлене на замовлення для станції і є незамінним, а моніторинг рівня радіації в зоні відчуження майже неможливий без нього.

"Зараз неможливо надати вірогідну інформацію, чи працює обладнання чи ні, тому що немає програмного забезпечення. Росіяни не зможуть цим користуватися, оскільки програмне забезпечення унікальне, створене спеціально для наших пристроїв", – розповів директор Центральної аналітичної лабораторії.

У лабораторіях і стерильних кімнатах залишилися лише плями, сліди опіків та сміття. А деякі будівлі повністю зруйновані.

"Я працюю тут з 1 травня 1986 року, і все, над чим я працював 30 років, було зіпсовано і пограбовано.

Ми все відновимо. Все знову запрацює. Але це ніби хтось прийшов до вас додому, побачив, що все добре і гарно, і тому на твоєму білому ліжку. Вони заздрять, що ми можемо щось зробити", – розповідає завідувач кафедри спектрометрії та радіохімії лабораторії Леонід Богдан.

Працівники Чорнобильської АЕС не впевнені, що чиновники Росатому забрали програмне забезпечення або обладнання для власних цілей. Ймовірно росіяни знали, що вони не можуть це використовувати, і тому знищили, адже вірили у пропаганду створення ядерної зброї у співпраці з західними державами.

Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.

Цього тижня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.

Нагадаємо, генерал-майору поліції РФ заочно повідомили про підозру.

Російські окупанти захопили територію Чорнобильської АЕС у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. 9 березня у МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС. Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу. Вони вирили окопи в Рудому лісі – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я.

Уже 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі. Перед тим вони знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС. Лише 20 квітня вдалося відновити прямий зв'язок між ЧАЕС і МАГАТЕ.

У березні було затримано заступника генерального директора ЧАЕС, який дезертирував під час воєнного стану та переховувався на Закарпатті. 18 травня йому повідомили підозру в дезертирстві та допомозі російським окупантам.

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