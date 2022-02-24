Україна поінформувала МАГАТЕ про захоплення ЧАЕС "невідомими збройними силами"

Про це повідомляє пресслужба агентства.



"Згідно зі своїм мандатом, МАГАТЕ уважно стежить за подіями в Україні, приділяючи особливу увагу безпеці її атомних електростанцій та інших об'єктів, пов'язаних з ядерною діяльністю", - заявив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі.



Зазначається, що Україна поінформувала про відсутність жертв та руйнувань на промисловому майданчику.



Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що надзвичайно важливо, аби робота ядерних об'єктів у цій зоні не зазнала жодного впливу та не була порушена.



У пресслужбі наголошують, що відповідно до рішення, яке МАГАТЕ ухвалила у 2009 році, "будь-який збройний напад на ядерні об'єкти, призначені для мирних цілей, та загроза проти них є порушенням статуту ООН, міжнародного права та статуту Агентства".



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