Україна поінформувала МАГАТЕ про захоплення ЧАЕС "невідомими збройними силами"
Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що Чорнобильську АЕС захопили "невідомі збройні сили"
Про це повідомляє пресслужба агентства.
"Згідно зі своїм мандатом, МАГАТЕ уважно стежить за подіями в Україні, приділяючи особливу увагу безпеці її атомних електростанцій та інших об'єктів, пов'язаних з ядерною діяльністю", - заявив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі.
Зазначається, що Україна поінформувала про відсутність жертв та руйнувань на промисловому майданчику.
Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що надзвичайно важливо, аби робота ядерних об'єктів у цій зоні не зазнала жодного впливу та не була порушена.
У пресслужбі наголошують, що відповідно до рішення, яке МАГАТЕ ухвалила у 2009 році, "будь-який збройний напад на ядерні об'єкти, призначені для мирних цілей, та загроза проти них є порушенням статуту ООН, міжнародного права та статуту Агентства".
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