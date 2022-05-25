Керував операцією з незаконного утримання й розграбування ЧАЕС: генерал-майору поліції РФ заочно повідомили про підозру
За підсумками розслідування провадження про окупацію та розграбування Чорнобильської атомної електростанції прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-майору поліції Росії
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Генерал-майору поліції Російської Федерації заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.
За даними слідства, після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС генерал-майор поліції, який виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ, керував операцією з незаконного утримання атомної станції. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків підприємства було викрадено майно вартістю понад 26 млн грн.
Окрім того, окупанти розукомплектували й повністю вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка здійснювала дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними. Такі дії унеможливили забезпечення контролю персоналом за радіоактивними відходами.
Досудове розслідування у провадженні здійснює Вишгородське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
- Російські окупанти захопили територію Чорнобильської АЕС у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. 9 березня у МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС. Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу. Вони вирили окопи в Рудому лісі – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я.
- Уже 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі. Перед тим вони знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС. Лише 20 квітня вдалося відновити прямий зв'язок між ЧАЕС і МАГАТЕ.
- У березні було затримано заступника генерального директора ЧАЕС, який дезертирував під час воєнного стану та переховувався на Закарпатті. 18 травня йому повідомили підозру в дезертирстві та допомозі російським окупантам.
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