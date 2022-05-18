Про це інформує на сайті Державне бюро розслідувань.

У березні цього року затримано заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який дезертирував під час воєнного стану та переховувався на Закарпатті. Йому вже повідомлено про підозру (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Військовослужбовець покинув ЧАЕС і не забезпечивши фізичний захист об’єкту, що входило в його обов’язки.

Також ДБР перевіряє можливу причетність до співпраці з російськими загарбниками на станції наприкінці лютого.

Під час обшуків вилучили документи та інформаційні носії.

"Також, слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС.

За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Відходячи з ЧАЕС, окупанти забрали із собою полонених нацгвардійців.

За повідомленням Енергоатома, полонені нацгвардійці, яких ворог забрали з ЧАЕС, можуть перебувати у Росії та Білорусі.

18 квітня Начальнику центру спеціального призначення сил оперативного реагування й авіації Федеральної служби військ Національної гвардії РФ повідомили про підозру у безпосередньому керівництві операцією із захоплення Державного спеціального підприємства "Чорнобильська АЕС".

27 квітня Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.

8 травня в Бучі знайшли колбу з радіоактивною речовиною, яку окупанти викрали на ЧАЕС.

СБУ встановила особи майже 900 окупантів і зібрала докази їхніх воєнних злочинів на Київщині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb