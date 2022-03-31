Відходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців, - мер Славутича Фомічев
Окупанти залишили Чорнобильську АЕС та Славутич, проте забрали із собою взятих у полон нацгвардійців
Про це повідомляє мер Славутича Юрій Фомічев у своєму інтервʼю для видання "Бабель".
За його словами, російські окупанти вже покинули Чорнобильську АЕС. Крім того вони забрали із собою нацгвардійців, яких захопили у полон у перші дні війни.
Також мер Славутича зазначив, що російські війська наразі уже відійшли на понад 40 кілометрів від населеного пункту.
"Сьогодні десь ближче до обіду вони виходили великою колоною з села Михайло-Коцюбинське. Зараз ми намагаємося вирішувати гуманітарні питання, вже завезли трохи продуктів в місто. Їздять волонтери і вивозять людей в Київ — це поки не "зелений коридор", люди їдуть на власних машинах", — інформує Фомічев.
- Нагадаємо, що раніше російські окупанти прийняли рішення залишити ЧАЕС та її місто-супутник Славутич
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