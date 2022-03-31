Відходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців, - мер Славутича Фомічев

Про це повідомляє мер Славутича Юрій Фомічев у своєму інтервʼю для видання "Бабель".



За його словами, російські окупанти вже покинули Чорнобильську АЕС. Крім того вони забрали із собою нацгвардійців, яких захопили у полон у перші дні війни.

Також мер Славутича зазначив, що російські війська наразі уже відійшли на понад 40 кілометрів від населеного пункту.

"Сьогодні десь ближче до обіду вони виходили великою колоною з села Михайло-Коцюбинське. Зараз ми намагаємося вирішувати гуманітарні питання, вже завезли трохи продуктів в місто. Їздять волонтери і вивозять людей в Київ — це поки не "зелений коридор", люди їдуть на власних машинах", — інформує Фомічев.