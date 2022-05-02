СБУ встановила особи майже 900 окупантів та зібрала докази їх воєнних злочинів на Київщині

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.



Українські спецслужбовці зібрали інформацію про окупантів, а також докази їхніх злочинів. За словами речника, наразі перевіряють дані щодо причетності до злочинів на Київщині ще понад 2,5 тисячі росіян.



"СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тис. свідків ворожих звірств", - сказав Артем Дехтяренко.



Він додав, що СБУ також викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині.



Щоб продовжити роботу з документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію. Людей, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, просять телефонувати за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram).



1 травня СБУ викрила агентуру ГРУ, що під виглядом "українців" мала збити у Росії чи Білорусі пасажирський літак з вкраденого "Стінгеру".

Окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку та масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки.