Готувалися до нового "малазійського Боїнга". СБУ викрила агентуру ГРУ, що під виглядом "українців" мала збити пасажирський літак з вкраденого "Стінгеру"
"СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти генштабу збройних сил рф готували теракт - планували збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі"
З такою заявою відомство виступило о 12:00 в неділю, 1 травня 2022 року, передає Еспресо.TV.
Як стверджують у Службі безпеки України, наразі встановлено та затримано усіх трьох учасників групи.
Діяли вони під виглядом "волонтерів", що допомагало їм вступати у довірливі стосунки з українськими військовослужбовцями.
Двоє з цих трьох осіб одночасно з українським також мають російське громадянство.
Прес-центром СБ України названо й ім'я їхнього куратора з ГУР ГШ РФ, що перед цим вже "засвітився" в Україні.
"СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти генштабу збройних сил рф готували теракт - планували збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі.
В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger".
Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі", - зазначається у повідомленні.
Куратора звати Олександр Тютерев.
"До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил рф та має позивний "Морпех".
Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку", - заявляють українські правоохоронці.
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