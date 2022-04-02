Полонені нацгвардійці, яких ворог забрали з ЧАЕС, можуть перебувати у Росії та Білорусі, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

Повідомляється, що про це розповіла дружина одного з полонених.

Жінка розповіла, що бійців морять голодом, не дають води. Також нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все полонені потребують медичної допомоги.

"Це суттєве та грубе порушення Женевської Конвенції. Сім'ї нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому", - йдеться у повідомленні.