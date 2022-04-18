Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, після окупації станції підозрюваний взяв під повний особистий контроль роботу ЧАЕС.

"Він змусив працівників виконувати свої службові обов’язки цілодобово, без перерв та можливості вільно пересуватися територією. Також був обмежений доступ до отримання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підозрюваний віддавав накази військовослужбовцям РФ облаштовувати вогневі позиції на території станції та за її межами. Зокрема, у місцях з підвищеною небезпекою, де навіть не можна пересуватися.

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області генерал-майору РФ заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ведені агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Верещук порадила вручити премію Дарвіна окупантам, які рили окопи в Чорнобильському радіаційному лісі.

Відходячи з ЧАЕС, окупанти забрали із собою полонених нацгвардійців.

За повідомленням Енергоатома, полонені нацгвардійці, яких ворог забрали з ЧАЕС, можуть перебувати у Росії та Білорусі.

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