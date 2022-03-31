Верещук порадила вручити премію Дарвіна окупантам, які рили окопи в Чорнобильському радіаційному лісі
Російські солдати поруч ЧАЕС займалися тим, що рили окопи в у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони, отримуючи сильні опромінення
Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.
"Трішки чорного гумору. Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові", - написала Верещук.
Довідково. Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства. Номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та в оригінальний спосіб.
- Окупанти вирили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я. А вже 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі
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