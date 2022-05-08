У Бучі знайшли колбу, яку окупанти викрали на ЧАЕС: вона радіоактивна

Про це повідомляє Енергоатом.

Під час окупації окупанти вивезли з Чорнобильської АЕС радіоактивні колби. Одна з них знайшлась у Бучі.

"Бучанин виявив знахідку у власному будинку після "гостювання" в ньому російських окупантів. Після цього містянин викликав саперів. Фахівці, які прибули на виклик, вилучили небезпечну ємність та передали на утилізацію", - розповіли в Енергоатомі.

Радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму.

СБУ встановила особи майже 900 окупантів і зібрала докази їхніх воєнних злочинів на Київщині.

Під час засідання Радбезу ООН постпред Великої Британії Барбара Вудвард заявила, що окупанти навмисно вбивають і тероризують цивільних українців.

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