РФ навмисно тероризує мирних мешканців Україні, - постпред Великої Британії в ООН
Під час засідання Раздбезу ООН постпред Великої Британії Барбара Вудвард заявила, що окупанти навмисно вбивають і тероризують цивільних українців
Про це пише Укрінформ.
"Правда полягає не лише у тому, що цивільні гинуть під час російської незаконної агресивної війни, а й у тому, що Росія навмисно веде війну, спрямовану на те, аби вбивати й тероризувати український народ", - наголосила вона.
Барбара Вудвард загадала Бучу й Ірпінь, де окупанти вбивали, розчленовували мирних мешканців.
"Жодного розрізнення не робили між військовими цілями, лікарнями, школами чи маріупольським театром, перед яким було чітко написано "діти"", - зауважила постпред Великої Британії.
Вона назвала дії росіян "безперечним порушенням міжнародного гуманітарного права" та засудила спроби російських пропагандистів "дегуманізувати та демонізувати українців, називаючи їх неонацистами", пояснивши, що така мова ворожнечі дуже небезпечна.
"І з наближенням річниці завершення Другої світової війни вона зневажає жертви росіян, українців та багатьох інших національностей, які воювали заради знищення нацизму", - зазначила Барбара Вудвард.
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