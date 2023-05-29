Чалий назвав варіанти реальних гарантій безпеки для України, серед них - ракетна програма
Україна може отримати лише три реальні гарантії безпеки - це вступ до НАТО, оборонна угода з ядерною державою та ракетна програма
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.
"Я не хочу, щоб ми опинилися у розбитого корита. Якщо ми не отримаємо одразу парасольку НАТО і при тому не матимемо жодної зброї стримування. Протягом кількох років, коли ми будемо деокуповувати територію, треба поставити питання руба - або ми частина колективної безпеки (при цьому Росія не наважиться зробити якісь кроки проти всього НАТО), або якщо це не реалістично, то треба або двостороння угода з ядерною державою, або доведеться підіймати всі свої можливості, щоб робити ракети, які досягають Москви та центрів прийняття рішень", - сказав він.
Дипломат вважає, що на першому етапі - це мають бути ракети до 1000 км і їх має бути тисячі, а потім до 5500 км.
"Нас можуть заспокоювати так званими гарантіями безпеки, але на саміт НАТО не готується жодної з них. Не розглядається ні зараз, не в перспективі. Якщо ми в середині переговорів не скажемо - або покажіть, що стримуватиме РФ і як це вирішується. Якщо ні, всі сили та можливості направити на виробництво ракетоносіїв, а далі час покаже", - підсумував Чалий.
- Франція готова укласти з Україною угоду, спрямовану на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі.
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