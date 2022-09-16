Про це повідомляє BBC.

Валлійською Чарльз ІІІ відповів на співчуття, які йому висловив перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд, у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

У своїй промові король зазначив, що Уельс завжди посідав особливе місце в серці його матері, що для нього було величезною честю довгий час бути принцом Уельським і що принц Вільям – його син, якому тепер дістався цей титул – має глибокі почуття до валлійців.

Нагадаємо, що 10 вересня новим королем Великої Британії став Чарльз ІІІ. Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після її смерті.

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