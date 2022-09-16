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Чарльз ІІІ став першим із британських монархів, хто виголосив промову валлійською мовою

16 вересня, 2022 п'ятниця
21:29
Світ король Чарльз III

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час візиту до Уельсу в п’ятницю, 16 вересня, хвилину виголошував промову валлійською мовою, ставши першим монархом, який це зробив

Про це повідомляє BBC.

Валлійською Чарльз ІІІ відповів на співчуття, які йому висловив перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд, у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

У своїй промові король зазначив, що Уельс завжди посідав особливе місце в серці його матері, що для нього було величезною честю довгий час бути принцом Уельським і що принц Вільям – його син, якому тепер дістався цей титул – має глибокі почуття до валлійців.

  • Нагадаємо, що 10 вересня новим королем Великої Британії став Чарльз ІІІ. Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після її смерті.

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Суспільство
Велика Британiя
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