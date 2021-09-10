Чартерним рейсом з Афганістану евакуювали українку з дитиною, - МЗС

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина", - зазначив Ніколенко.

Відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно.

За його інформацією, рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати.

"У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу", - проінформував Ніколенко.