Чартерним рейсом з Афганістану евакуювали українку з дитиною, - МЗС
Вчора, 9 вересня, з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані
Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина", - зазначив Ніколенко.
Відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно.
За його інформацією, рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати.
"У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу", - проінформував Ніколенко.
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