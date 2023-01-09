"Час працює проти нас": Усик отримав від Ф'юрі вимоги щодо бою
Український боксер Олександр Усик отримав від британця Тайсона Ф'юрі проєкт контракту на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами промоутера британця Френка Воррена, він надіслав команді українця проєкт контракту, в якому викладено вимоги команди Тайсон Ф'юрі щодо бою. Він наголосив, що Олександру Усику слід поспішити з підписанням угоди, оскільки на нього чекають обов'язкові претенденти за усіма трьома версіями - британці Джо Джойс, Деніел Дюбуа та хорват Філіп Хрговіч.
"Ми відправили їм проєкт контракту. Ось де ми перебуваємо. Зараз треба діяти дуже, дуже швидко, тому що час працює проти нас", - сказав Воррен.
Він додав, що поєдинок заплановано на березень 2023 року.
"Я хочу зробити цей бій у березні. Цього бажає й сам Ф'юрі. Якщо влаштувати поєдинок у березні, це максимально підігріє інтерес до ще одного мегафайту, який відбудеться восени", - зазначив Воррен.
Він зізнався, що воліє, аби бій відбувся у Лондоні, але вирішальним при виборі місця проведення поєдинку буде фінансова пропозиція, яку отримають боксери.
"Я згоден з тим, що цей бій мав би відбутися у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Але згадайте історію. Мохаммед Алі та Джордж Форман билися в Заїрі, у нас були легендарні бої - "Трилер у Манілі", навіть поєдинки на Ямайці. Бої проходять там, звідки надходять найкращі фінансові пропозиції. Так само буде й у випадку з Усиком та Ф'юрі", - пояснив Воррен.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.
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