Про це повідомляє talkSPORT.

За словами промоутера британця Френка Воррена, він надіслав команді українця проєкт контракту, в якому викладено вимоги команди Тайсон Ф'юрі щодо бою. Він наголосив, що Олександру Усику слід поспішити з підписанням угоди, оскільки на нього чекають обов'язкові претенденти за усіма трьома версіями - британці Джо Джойс, Деніел Дюбуа та хорват Філіп Хрговіч.

"Ми відправили їм проєкт контракту. Ось де ми перебуваємо. Зараз треба діяти дуже, дуже швидко, тому що час працює проти нас", - сказав Воррен.

Він додав, що поєдинок заплановано на березень 2023 року.

"Я хочу зробити цей бій у березні. Цього бажає й сам Ф'юрі. Якщо влаштувати поєдинок у березні, це максимально підігріє інтерес до ще одного мегафайту, який відбудеться восени", - зазначив Воррен.

Він зізнався, що воліє, аби бій відбувся у Лондоні, але вирішальним при виборі місця проведення поєдинку буде фінансова пропозиція, яку отримають боксери.

"Я згоден з тим, що цей бій мав би відбутися у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Але згадайте історію. Мохаммед Алі та Джордж Форман билися в Заїрі, у нас були легендарні бої - "Трилер у Манілі", навіть поєдинки на Ямайці. Бої проходять там, звідки надходять найкращі фінансові пропозиції. Так само буде й у випадку з Усиком та Ф'юрі", - пояснив Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.

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