Частина опозиції у Вірменії назве будь-яке врегулювання карабаського питання зрадою націнтересів, - експерт-міжнародник Данилов
Через ситуацію в Нагірному Карабасі Вірменія може стати на межу громадянської війни, бо частина опозиції назве будь-яке врегулювання зрадою національних інтересів
Про це в ефірі Еспресо заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
"Візитом Пелосі дуже не задоволені в Баку - ввважають це підтримкою вірменської позиції. Там це інтерпретують як відмову від угоди після війни в 2020 році. Мені цікаво, наскільки візит Ненсі Пелосі збільшить суб'єктність уряду Пашиняна і самої Вірменії", - зазначив експерт.
На його думку, всім сторонам було б вигідно грати на збільшення суб'єктності Єревану.
"Це автоматичне зменшення російської присутності і підтримки, російського впливу на уряд Пашиняна. У Вірменії є ядро опозиції, яке готове на будь-які акції і буде називати будь-яке врегулювання зрадою національних інтересів. Вірмени можуть стояти на межі громадянської війни і внутрішнього конфлікту", - підсумував Данилов.
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