Про це в ефірі Еспресо заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Візитом Пелосі дуже не задоволені в Баку - ввважають це підтримкою вірменської позиції. Там це інтерпретують як відмову від угоди після війни в 2020 році. Мені цікаво, наскільки візит Ненсі Пелосі збільшить суб'єктність уряду Пашиняна і самої Вірменії", - зазначив експерт.

На його думку, всім сторонам було б вигідно грати на збільшення суб'єктності Єревану.

"Це автоматичне зменшення російської присутності і підтримки, російського впливу на уряд Пашиняна. У Вірменії є ядро опозиції, яке готове на будь-які акції і буде називати будь-яке врегулювання зрадою національних інтересів. Вірмени можуть стояти на межі громадянської війни і внутрішнього конфлікту", - підсумував Данилов.