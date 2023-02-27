Частина російських територій може заявити про вихід з РФ, - політолог Шлінчак
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Росія впевнено йде до розвалу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін вже заявляє, що Росія може розвалитися, і це визнання найголовнішої проблеми, яку ставить перед собою Кремль. Росія впевнено йде до свого розвалу, і, завдячуючи Путіну, вона це робить досить ефективно. Ще рік тому багато міжнародних експертів й політиків не розглядали цього сценарію як базового. Вони казали, що Росія вистоїть", - підкреслив Шлінчак.
За словами політолога, Росія скочується до занепаду та розвалу.
"Росія виконує пункт за пунктом, що виконував Радянський Союз перед тим, як розділитися. Про можливий розвал Росії вже почали говорити західні лідери, що частина російських територій може заявити про вихід з РФ. У Заходу немає інших думок, ніж розглядати цей сценарій, як базовий. Сподіваюсь, що наші партнери будуть підготовлені до можливого розвалу Росії та не будуть боятися цього", - зауважив Шлінчак.
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