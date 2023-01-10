Про це свідчать дані Єдиної федеральної автоматизованої інформаційної системи відомостей про покази фільмів у кінозалах.

Комедія "Чебурашка" режисера Дмитра Дяченка стала найкасовішим російським фільмом в історії прокату. За даними "Чебурашка" з початку прокату в Росії (1 січня 2023 року) заробив 3 082 245 827 руб. Фільм обігнав по зборах картину "Холоп" Клима Шипенка – загальні збори якої склали 3082031790 руб.

До цього в російському прокаті понад 3 млрд руб. змогли зібрати три фільми: "Аватар" (3,5 млрд руб.), "Холоп" (3,082 млрд руб.) та "Рух вгору" (2,949 млрд руб).

Режисер Дмитро Дяченко до того зняв "Останнього богатиря" та "Про що говорять чоловіки". Головні ролі у "Чебурашці" виконали Сергій Гармаш, Ольга Кузьміна, Федір Добронравов, Сергій Лавигін, Поліна Максимова.

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