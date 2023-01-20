Чекаємо за підсумками Рамштайну ще партію "Oshkosh", а наш велетень вже везе гаубиці на фронт: Порошенко побував в артбригаді

Військові кажуть: раніше гаубиці перевозили з допомогою вітчизняних вантажівок, але їхня швидкість і вантажність удвічі менша, ніж в американських велетнів. Тепер артилерійські установки можна значно швидше доставляти в необхідну точку фронту.

Вага самохідної артилерійської установки Panzerhaubitze PzH2000 62 тони. Везти такого монстра по полю раніше було неможливим, тільки по асфальту. Але з нашим Oshkosh M1070 ситуація кардинально змінюється. Цьому велетню під силу все – від німецьких Panzerhaubitze PzH2000 до польських Krab", – пояснює Порошенко.

Петро Порошенко зазначає: за підсумками сьогоднішнього засідання у форматі Рамштайн очікує, що союзники нададуть Україні не лише бронетехніку, а й два десятки подібних тягачів.

Ми очікуємо, що за підсумками Рамштайну, який відбувається сьогодні, буде прийнято рішення Сполученими Штатами Америки доставити 20-22 Oshkosh". Але ми привезли їх першими, з ліцензіями. Вже відремонтовані, там змінені ремені, гумовотехнічні вироби, акумулятори, зроблене технічне обслуговування", – нагадав п’ятий президент.

"Вони здатні перевозити велику кількість артилерії, яку зараз теж в результаті Рамштайну буде поставлено. Це буде понад 1000 бойових броньованих машин. Ми очікуємо певну кількість танків. Я дуже сподіваюся, що вона не буде символічною. Ми очікуємо артилерію. Ми очікуємо системи залпового вогню разом з боєприпасами. Для наших артилеристів ми очікуємо високоточні боєприпаси", – пояснює Порошенко.

"Ми вже домовилися, що спільно зробимо, щоб арта 43-ї бригади мала свої "очі". І організовуємо збір коштів на Poseidon для 43-ї бригади. Бійці бригади будуть відправлені на навчання і зможуть уже більш точно, більш якісно, з кращою оптикою, з кращим теплом не просто отримувати координати, а Poseidon буде висіти над ціллю до тих пір поки, ціль не буде вражена. І буде мати гарантоване підтвердження знищення цілі нашими найкращими у світі артилеристами", – пояснює Порошенко.

"Ми маємо неймовірно позитивні результати застосування БПЛА Poseidon. Ми ними вже забезпечили окремі розвідбати оперативного командування", – нагадав Порошенко.

Артилеристи додають: "Poseidon максимально потрібний. Тому що це очі, і кожен снаряд йде в ціль. Він забезпечить максимальну точність ураження противника. Навіщо витрачати більше снарядів, коли можна за допомогою цього комплексу: снаряд – ціль, снаряд – ціль".

"Випробування хороші, пристрілки хороші, і головне, що Poseidon засікає ціль і висить над ціллю 10-15 хвилин, а це для артилеристів найголовніше, пристрілка цілі за 10 хвилин. Засічка і зупинка самого рисунка. Ти засікаєш, ведеш коректури, знищуєш ціль і відходиш", – пояснюють бійці.

Військові також кажуть – дуже вдячні за колеса, які просто горять" на воєнних дорогах. Великий обсяг робіт проводиться моїм підрозділом – це автомобільна рота, яка була залучена для переміщення озброєння та військової техніки. Починаючи від танків, закінчуючи БТРами, БМП. Вони за 4-5 місяців напрацювали від 40 до 110 тисяч кілометрів. За цей час зносилася гума. І нам була потрібна дуже терміново ця гума. Ми перевзулися» в стислий термін і вже виконуємо свої завдання. Це було дуже швидко, і за це ми дуже дякуємо", – пояснює артилерист.

"Це дає можливість вже найближчими днями перебазувати озброєння в зону Бахмута для того, щоб посилити обороноздатність українських Збройних Сил і посилити 43-тю бригаду, яка зараз веде дуже успішні бої по знищенню русні", – говорить Порошенко.

"Ми будемо відпрацьовувати на всі 100%, і ви це будете бачити. Ми будемо переміщувати техніку в район виконання завдань. Дуже дякую", – наголошує військовий.