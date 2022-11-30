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Чехія планує продовжити біженцям з України візи до березня 2024 року

30 листопада, 2022 середа
20:36
Суспільство Чехія

Уряд Чехії має намір продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року

Про це інформує видання Radio Prague International з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нині стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом. Тому надійшла нова пропозиція.

"Уряд Чехії підтвердив можливість продовження українськими біженцями віз тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Нині цей термін обмежений березнем 2023 року", - пише джерело.

Проєкт поправки має розглянути парламент.

Статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ до ринку праці.

"Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім і особисто. Це дозволить державним структурам з'ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки", - роз'яснюють у відомстві.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну - Чехія видала біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до інших країн.

  • Нагадаємо, 16 листопада чеський парламент визнав терористичним чинний російський режим.
  • Також під час зустрічі у "форматі Рамштайн" 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.
  • 22 листопада стало відомо, що Чехія подарує Україні ще дві мостові конструкції, а 25 – що Прага надасть Києву й Миколаєву обладнання для того, щоб допомогти забезпечувати світло й тепло на час, поки інфраструктуру відновлюють після ракетних ударів РФ.
  • Крім того, уряд Чехії готується до можливої зимової міграційної хвилі з України та зможе прийняти десятки тисяч біженців, але не так багато, як в попередні місяці.

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Світ
Чехія
біженці
війна з Росією
біженці з України
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