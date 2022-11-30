Чехія планує продовжити біженцям з України візи до березня 2024 року

Про це інформує видання Radio Prague International з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нині стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом. Тому надійшла нова пропозиція.

"Уряд Чехії підтвердив можливість продовження українськими біженцями віз тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Нині цей термін обмежений березнем 2023 року", - пише джерело.

Проєкт поправки має розглянути парламент.

Статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ до ринку праці.

"Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім і особисто. Це дозволить державним структурам з'ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки", - роз'яснюють у відомстві.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну - Чехія видала біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до інших країн.