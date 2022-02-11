Чехія планує продовжити постачати Україні зброю
Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що після рішення надати 4 тис. артилерійських снарядів уряд країни планує продовжити постачати зброю Україні
Про це він сказав у інтерв'ю "Європейській правді".
"Наразі не знаю, в якій саме формі це буде, але наш уряд має політичну волю допомогти Україні встояти у цій кризі. Частина цих зусиль спрямована на те, щоби змінити "розрахунки втрат" для Путіна, щоб він ухвалив рішення не нападати на Україну фізично", - сказав голова МЗС Чехії.
За його словами, у чеському суспільстві не було дискусій щодо того, чи надавати снаряди Україні.
"Звичайно, у людей можуть бути різні думки, але щодо постачання зброї Україні взагалі не було політичних дебатів. Тому я радий, що зрештою Чехія приєдналася до клубу держав, які допомагають Україні також таким чином. Як ви вже згадали, це роблять не всі держави. Але клуб у нас непоганий – ми там разом з США, Британією, Польщею, країнами Балтії", - сказав міністр.
Він зазначив, що Чехія допомогає Україні, бо події у державі впливають на Центральну Європу.
"Змінюється міграція, економічна взаємодія - все змінюється. Ми з вами у близькому сусідстві, тому все, що відбувається у вас, має для нас значення", - сказав Ліпавський.
- Нагадаємо, 1 лютого 2022 прем'єр Чехії Фіала висловив підтримку Україні та відкинув будь-яку агресію Росії.
- 6 лютого президент Чехії Земан виступив проти відправлення військових НАТО до України.
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