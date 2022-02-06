Президент Чехії Земан виступив проти відправлення військових НАТО до України
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що військовослужбовців НАТО не варто відправляти до України, оскільки вона не є членом Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє CNN Prima News.
За словами президента Чехії, він вважає відправлення військ НАТО до України недоцільним.
"Україна не є частиною НАТО, і тому відправлення військовослужбовців туди вважаю недоцільним", - сказав Земан.
Він також додав, що не підтримає відправлення чеських військових до східних кордонів НАТО.
"Я вважаю це брязканням зброї", - пояснив Земан.
- Нагадаємо, 3 лютого США перекинули своїх військових до Східної Європи, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників.
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