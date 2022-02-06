Президент Чехії Земан виступив проти відправлення військових НАТО до України

Про це повідомляє CNN Prima News.

За словами президента Чехії, він вважає відправлення військ НАТО до України недоцільним.

"Україна не є частиною НАТО, і тому відправлення військовослужбовців туди вважаю недоцільним", - сказав Земан.

Він також додав, що не підтримає відправлення чеських військових до східних кордонів НАТО.

"Я вважаю це брязканням зброї", - пояснив Земан.