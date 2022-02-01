Прем'єр Чехії Фіала висловив підтримку Україні та відкинув будь-яку агресію Росії

Про це пише Radio Prague International.



Під час переговорів щодо двосторонніх відносин і ситуації на українсько-російському кордоні Петр Фіала заявив, що Чехія повністю підтримує Україну, а також відкидає будь-які форми агресії РФ.



Видання зазначає, що 1 лютого, на своєму першому засіданні після призначення уряду Петра Фіали, Рада державної безпеки Чехії обговорить можливі наслідки агресії Росії проти України.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії схвалив передачу Україні 4 тис. артилерійських снарядів.