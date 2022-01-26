Уряд Чехії схвалив передачу Україні 4 тис. артилерійських снарядів

Про це повідомляє Міністертво оборони Чехії у Twitter.



Зазначається, що 26 січня міністр оборони Чехії Яна Чорнохова запропонувала безкоштовно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів.



Відомо, що уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн. крон (1,7 млн. доларів).



"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, це загрожує нашій безпеці", - заявив прем'єр-міністр Петро Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів готовий надати Україні оборонну зброю.

Крім того, США нададуть Україні летальну зброю у разі нового вторгнення РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb