Уряд Чехії схвалив передачу Україні 4 тис. артилерійських снарядів
Чехія передасть Україні 4 тис. артилерійських снарядів на тлі загрози вторгнення Росії
Про це повідомляє Міністертво оборони Чехії у Twitter.
Зазначається, що 26 січня міністр оборони Чехії Яна Чорнохова запропонувала безкоштовно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів.
Відомо, що уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн. крон (1,7 млн. доларів).
"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, це загрожує нашій безпеці", - заявив прем'єр-міністр Петро Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.
- Нагадаємо, що уряд Нідерландів готовий надати Україні оборонну зброю.
- Крім того, США нададуть Україні летальну зброю у разі нового вторгнення РФ.
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