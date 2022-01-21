Уряд Нідерландів готовий надати Україні оборонну зброю
На тлі загрози вторгнення РФ Нідерланди готові до поставок оборонної зброї в Україну за умови запиту НАТО
Про це повідомляє AD.nl.
За словами голови МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, уряд і парламентська більшість не виключають постачання оборонної зброї в Україну. На користь цього висловилися представники партій, які входять до керівної коаліції.
"Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до цього з розумінням", - заявив він.
Він зазначив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів через побоювання можливої ескалації.
"Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня", - заявив Хукстра.
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