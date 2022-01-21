Уряд Нідерландів готовий надати Україні оборонну зброю

Про це повідомляє AD.nl.



За словами голови МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, уряд і парламентська більшість не виключають постачання оборонної зброї в Україну. На користь цього висловилися представники партій, які входять до керівної коаліції.



"Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до цього з розумінням", - заявив він.



Він зазначив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів через побоювання можливої ескалації.



"Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня", - заявив Хукстра.

Нагадаємо, Литва готова передати Україні летальну зброю на тлі можливого вторгнення Росії.

20 січня готовність постачати Україні військове обладнання підтвердили Чехія та Латвія.

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