Чехія приєднується до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Про це повідомляє ČT24.

Чеська місія буде входити до складу слідчої групи Міжнародного кримінального суду й залучатись на періодичній основі – по чотири-шість тижнів кілька разів на рік залежно від потреб МКС.

"Співробітники Військової поліції повинні бути розгорнуті насамперед на території України, але вони також можуть виконувати завдання в Нідерландах, де базується МКС", – пояснив речник чеського Міноборони Їржі Таборський.

Він нагадав, що розслідування воєнних злочинів в Україні формально розпочалося у березні 2022 року, коли сорок сторін Римського статуту, згідно з яким був створений Міжнародний кримінальний суд, подали повідомлення про злочини за міжнародним правом.

Очікується, що місія військової поліції Чехії триватиме до кінця 2023 року. Цьогоріч очікується, що її вартість становитиме 12,4 мільйона крон, наступного року – 17,2 мільйона крон.

Рішення уряду Чехії ще має бути схвалене обома палатами парламенту країни.