Офіс Міжнародного кримінального суду: уряд затвердив проєкт угоди
Уряд ухвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним кримінальним Судом про створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
Про це під час виступу на конференції "United for Justice" у Львові заявив Генеральний прокурор Андрій Костін в присутності прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та інших високих гостей.
"Відкриття офісу МКС в Україні дозволить нам ще інтенсивніше співпрацювати та посилить роботу безпосередньо на місцях", - наголосив Андрій Костін.
Окрім цього, він також висловив щиру вдячність особисто Каріму Хану та його команді за ініціативу негайно почати розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні після повномасштабного вторгнення.
Відомо, що угода сприятиме процесу створення та належного функціонування Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні.
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