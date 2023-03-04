Офіс Міжнародного кримінального суду: уряд затвердив проєкт угоди

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Про це під час виступу на конференції "United for Justice" у Львові заявив Генеральний прокурор Андрій Костін в присутності прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та інших високих гостей.

"Відкриття офісу МКС в Україні дозволить нам ще інтенсивніше співпрацювати та посилить роботу безпосередньо на місцях", - наголосив Андрій Костін.

Окрім цього, він також висловив щиру вдячність особисто Каріму Хану та його команді за ініціативу негайно почати розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні після повномасштабного вторгнення.

Відомо, що угода сприятиме процесу створення та належного функціонування Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні.