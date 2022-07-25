Чехія припиняє безкоштовне медичне страхування українських біженців
Тисячі українських біженців 25 липня втрачають право на медичне страхування, яке досі автоматично оплачувалося коштом держави
Про це інформує Radio Prague International.
Зазначається, що через 150 днів після надання статусу тимчасового захисту в Чеській Республіці усі біженці віком від 18 до 65 років втрачають право на безплатне медичне страхування та зобов'язані повідомити, хто оплачуватиме поліс після 25 липня.
Українці повинні повідомити про це страхову компанію, в якій були зареєстровані, на спеціальному вебсайті протягом восьми днів після закінчення строку попередньої оплати поліса.
Як передає чеське видання, це торкнеться приблизно 215 тис. біженців. Спочатку передбачалося, що Чехія автоматично оплачуватиме медстрахування за біженців протягом одного року, проте парламент країни скоротив цей термін до 150 днів.
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