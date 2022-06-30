Чехія продовжить виплачувати допомогу для українських біженців

Про це пише Radio Prague International.

"Одна зі змін регулює надання пільг біженцям, які прибули до Чехії. І через шість місяців після отримання статусу тимчасового захисту, протягом яких біженці можуть, як і нині, просити про гуманітарну допомогу в сумі 5 тисяч крон на місяць, вони й надалі зможуть претендувати на виплати, але вже в дещо меншому обсязі, а саме в розмірі прожиткового мінімуму", - йдеться у повідомленні.

Радіо Прага зазначає, що з початку липня прожитковий мінімум зросте для дорослих до 4620 крон (близько 194 доларів США), а для дітей до 3320 крон (139 доларів США) на місяць.

Видання повідомляє, що сьогодні, 30 червня, у Чехії останній день надзвичайної стану, який запровадили через хвилю біженців з України. Зазначають, що цей режим дозволив державі і місцевим органам влади гнучко реагувати на розміщення біженців і розміщувати їх у таких приміщеннях, де це було б неможливо за чинним законодавством.

Ще одна поправка до закону, яку президент Чехії підписав 29 червня, дозволить розміщення і реєстрацію біженців із України і після закінчення надзвичайного стану. Міністерства та інші органи влади і надалі зможуть зводити будівлі для розміщення біженців. Регіони разом із територіальними громадами мають і надалі надавати тимчасовий притулок і житло для біженців.

Станом на 10 червня Чехія надала 369 464 віз тимчасового захисту для вимушено переміщених людей з України.

16 червня уряд Чехії схвалив обмеження виплат для біженців з України. Українці отримуватимуть 5000 крон, що становить приблизно 200 євро.

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