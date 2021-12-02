Чехія закликала Росію до повного виконання Мінських угод
Тимчасовий голова МЗС Чехії Якуб Кулганек повідомив про порушення Росією міжнародних зобов'язань
Про це він заявив під час 28-ї Міністерської ради ОБСЄ, передає Укрінформ.
"Чехія суворо засуджує всі ворожі та агресивні дії на просторі ОБСЄ, найбільш яскравим прикладом яких є довготривале порушення суверенітету та територіальної цілісності України та нелегальна анексія Криму", - зазначив Кулганек.
Він висловив занепокоєння скупченням військ РФ поблизу українського кордону та закликав російську сторону зменшити напругу та бути прозорою у своїх діях.
Кулганек наголосив, що ситуацію можна вирішити тільки дипломатичними методами.
"Ми вчергове закликаємо до повного виконання Мінських угод, включно з повним моніторингом кордону між Україною та Росією з боку ОБСЄ", - сказав тимчасовий очільник МЗС Чехії.
Міністр назвав використання сили, порушення принципів і взятих на себе зобов’язань, відсутність прозорості, зростання недовіри або недружні дії "щоденною реальністю".
Він наголосив, що говорить "від імені країни, яка стала жертвою неспровокованого ворожого акту, здійсненного спецслужбами країни-члена ОБСЄ на нашій землі, що призвело до загибелі людей та значної шкоди".
- Нагадаємо, Туреччина в ОБСЄ заявила про порушення прав кримських татар у окупованому Криму.
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