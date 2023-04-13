"Челсі" без Мудрика програв "Реалу" у Лізі чемпіонів
У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" програв мадридському "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 2:0. У ворота "Челсі" відзначились Карім Бензема та Марко Асенсіо.
На 59-й хвилині захисник Бен Чілвелл отримав червону картку та залишив "Челсі" у меншості. Тоді рахунок був 1:0.
Українець Михайло Мудрик сьогодні шансу не отримав і провів матч на лавці запасних.
Матч-відповідь пройде у вівторок, 18 квітня.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Перший матч
12 квітня
"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:0
Голи: Бензема, 22, Асенсіо, 74
Вилучення: Чілвелл, 59
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