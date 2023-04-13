"Челсі" без Мудрика програв "Реалу" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 2:0. У ворота "Челсі" відзначились Карім Бензема та Марко Асенсіо.

На 59-й хвилині захисник Бен Чілвелл отримав червону картку та залишив "Челсі" у меншості. Тоді рахунок був 1:0.

Українець Михайло Мудрик сьогодні шансу не отримав і провів матч на лавці запасних.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 18 квітня.

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал. Перший матч

12 квітня

"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:0

Голи: Бензема, 22, Асенсіо, 74

Вилучення: Чілвелл, 59