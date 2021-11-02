"Челсі" мінімально переміг "Мальме" у Лізі чемпіонів
У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний гол на 56-й хвилині забив Хакім Зієш. Марокканець відзначився після передачі Каллума Хадсона-Одойа.
"Челсі" з 9 очками посідає друге місце в таблиці групи H. Шведський "Мальме" не має жодного очка та йде останніми. У "Зеніта" 3 бали та матч у запасі, на них чекає зустріч з "Ювентусом", який з 9 очками - перший.
У 5-му турі Ліги чемпіонів "Челсі" зіграє проти "Ювентуса". Зустріч відбудеться 23 листопада.
Ліга чемпіонів
4-й тур
2 листопада
Група Н
"Мальме" (Швеція) - "Челсі" (Англія) 0:1
Гол: Зієш, 56
- 29 вересня у центральному матчі туринський "Ювентус" переміг лондонський "Челсі" в Лізі чемпіонів.
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