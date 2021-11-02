"Челсі" мінімально переміг "Мальме" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Єдиний гол на 56-й хвилині забив Хакім Зієш. Марокканець відзначився після передачі Каллума Хадсона-Одойа.



"Челсі" з 9 очками посідає друге місце в таблиці групи H. Шведський "Мальме" не має жодного очка та йде останніми. У "Зеніта" 3 бали та матч у запасі, на них чекає зустріч з "Ювентусом", який з 9 очками - перший.



У 5-му турі Ліги чемпіонів "Челсі" зіграє проти "Ювентуса". Зустріч відбудеться 23 листопада.



Ліга чемпіонів



4-й тур



2 листопада



Група Н



"Мальме" (Швеція) - "Челсі" (Англія) 0:1



Гол: Зієш, 56

29 вересня у центральному матчі туринський "Ювентус" переміг лондонський "Челсі" в Лізі чемпіонів.