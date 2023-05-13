"Челсі" втратив перемогу над "Ноттінгемом". Мудрик провів матч на лавці запасних
У 36-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" зіграв внічию проти "Ноттінгем Форест"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився внічию з рахунком 2:2. За "Челсі" двома голами відзначився Рахім Стерлінг. У складі "Ноттінгем Форест" дубль оформив Тайво Авонії.
Український вінгер Михайло Мудрик провів матч на лавці запасних.
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У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 11 позицію з 43 очками. Команда забезпечила себе від вильоту, але на єврокубки шансів уже немає.
"Ноттінгем" бореться за виживання. Перед двома останніми матчами відрив від зони вильоту складає лише 3 бали.
Англійська Прем'єр-ліга
36-й тур
13 травня
"Челсі" - "Ноттінгем" 2:2
Голи: Стерлінг, 51, 58 - Авонії, 13, 62
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