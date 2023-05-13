"Челсі" втратив перемогу над "Ноттінгемом". Мудрик провів матч на лавці запасних

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився внічию з рахунком 2:2. За "Челсі" двома голами відзначився Рахім Стерлінг. У складі "Ноттінгем Форест" дубль оформив Тайво Авонії.

Український вінгер Михайло Мудрик провів матч на лавці запасних.

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У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 11 позицію з 43 очками. Команда забезпечила себе від вильоту, але на єврокубки шансів уже немає.

"Ноттінгем" бореться за виживання. Перед двома останніми матчами відрив від зони вильоту складає лише 3 бали.

Англійська Прем'єр-ліга

36-й тур

13 травня

"Челсі" - "Ноттінгем" 2:2

Голи: Стерлінг, 51, 58 - Авонії, 13, 62