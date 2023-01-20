Чемпіон Європи зі шахів проміняв збірну України на Румунію

Про це повідомляє Федерація шахів Румунії.

"З радістю й гордістю повідомляємо, що один із наймолодших талантів світу, гросмейстер Кирило Шевченко обрав грати за Румунію. Ласкаво просимо до нашої команди", - йдеться у повідомленні румунів.

У 2017 році Шевченко здобув титул гросмейстера, коли йому було 14. Є переможцем командного ЧЄ-2021 у складі збірної України.

У світовому рейтингу FIDE Кирило Шевченко посідає 80 місце. Серед українців він був п’ятим номером, серед румунів – третій.