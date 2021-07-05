Чемпіон Італії "Інтер" вирішив купити в "Ман Сіті" конкурента Зінченка

Про це повідомляє Manchester Evening News.



За інформацією джерела, в "Інтері" знають про травматичність Менді, але попри це розглядають француза, як основне підсилення лівого флангу оборони у це міжсезоння. Поки не ясно, яку суму "Інтер" готовий викласти за оборонця "Сіті".



26-річний Бенжамін Менді виступає за "Манчестер Сіті" з 2017 року. Тоді "містяни" заплатили "Монако" 57 млн євро. У цьому сезоні він зіграв за англійський клуб 20 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.



Менді в "Ман Сіті" конкурує на лівому фланзі оборони з українцем Олександром Зінченком.