Чемпіон Італії "Інтер" вирішив купити в "Ман Сіті" конкурента Зінченка
Міланський "Інтер" активно цікавиться захисником англійського "Манчестер Сіті" Бенжаміном Менді
Про це повідомляє Manchester Evening News.
За інформацією джерела, в "Інтері" знають про травматичність Менді, але попри це розглядають француза, як основне підсилення лівого флангу оборони у це міжсезоння. Поки не ясно, яку суму "Інтер" готовий викласти за оборонця "Сіті".
26-річний Бенжамін Менді виступає за "Манчестер Сіті" з 2017 року. Тоді "містяни" заплатили "Монако" 57 млн євро. У цьому сезоні він зіграв за англійський клуб 20 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.
Менді в "Ман Сіті" конкурує на лівому фланзі оборони з українцем Олександром Зінченком.
- У суботу, 29 травня у Порту, "Челсі" переміг "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів.
- Після цього колишній захисник "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердінанд розкритикував Олександра Зінченка за епізод з пропущеним голом у фіналі Ліги чемпіонів.
- 18 червня стало відомо, що "Манчестер Сіті" розраховує на українського футболіста Зінченка.
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