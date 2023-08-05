Чемпіон світу відмовився продовжувати контракт зі "Шахтарем", - ЗМІ

Про це повідомляє "Футбол 24".

За інформацією джерела, "Шахтар" зробив Данилу Сікану покращену пропозицію щодо нового контракту, який закінчується влітку 2024 року. Проте форвард роздумує над відходом з команди і не хоче продовжувати угоду.

До Сікана нібито є інтерес з боку італійських клубів.

Данило Сікан

Данило Сікан грає за "Шахтар" зі січня 2019 року. "Гірники" придбали форварда у "Карпат" за 150 тис. євро. Футболіст також грав в оренді за "Маріуполь" та німецьку "Ганзу".

У минулому сезоні Сікан забив 9 мʼячів та віддав 2 гольові передачі. Transfermarkt оцінює футболіста у 4 млн євро.

Данило Сікан є чемпіоном світу-2019 у складі збірної України U-20.