Чемпіону світу з футболу загрожує 5 років в'язниці

Про це повідомляє Der Spiegel.

Жером Боатенг, який зараз грає за французький "Ліон", сьогодні постав перед судом у Мюнхені у справі про побиття його колишньої цивільної дружини Шерін Зенлер, з якою у нього є дві дочки.

Прокуратура звинувачує колишнього гравця "Баварії" у завданні жінці тілесних ушкоджень. Стверджується, що в 2018 році футболіст напав на неї під час відпустки через сварку.

Якщо Боатенга визнають винним, його можуть оштрафувати або посадити до в'язниці на термін до п'яти років.

33-річний Жером Боатенг виступав за "Баварію" з 2011-го року. До цього грав за англійський "Манчестер Сіті" і німецькі "Гамбург" та "Герту".

У 2014-му році разом зі збірною Німеччини виграв чемпіонат світу в Бразилії.