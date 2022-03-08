Через авіаудар на Житомирщині загинуло двоє дітей, яким ще не було 2 років

Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.



8 березня в місті внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків.



"Загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р.н.)", - йдеться у повідомленні.



Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb