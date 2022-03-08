Через авіаудар на Житомирщині загинуло двоє дітей, яким ще не було 2 років
По місту Малин у Житомирській області Росія здійснила авіаудар
Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.
8 березня в місті внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків.
"Загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р.н.)", - йдеться у повідомленні.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
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