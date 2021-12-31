Через коронавірус ООН перенесла конференцію з нерозповсюдження ядерної зброї

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Через пандемію COVID-19 конференцію, на якій мають підбити підсумки виконання Договору, переносять упродовж уже двох років.



Рішення ухвалили після консультацій учасників форуму з головою конференції Густаво Злаувіненом.



"Це гідне жалю рішення, але нинішні обставини не залишають нам іншого вибору", - сказав Злаувінен.



Раніше, 29 грудня, в американському штаті Нью-Йорк зареєстрували новий рекорд зараження COVID-19: понад 67 тис. випадків, що на 64% більше, ніж напередодні. Влада штату також повідомила про 97 смертей через COVID-19.



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