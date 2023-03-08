Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Останні три дні фіксуємо перекидання великої кількості ворожої техніки, боєкомплекту та військового складу. Вони їдуть через Маріуполь і вдень, і вночі. У місті для безпеки вимикають мобільний зв'язок", - підкреслив Андрющенко.

За його словами, противник перекидає через Маріуполь танки Т-80 та Т-72 на Вугледарський напрямок.

"Ворог вже тягне не якийсь мотлох, ми бачимо танки новітніх модифікацій Т-80, Т-72. Два дні тому через місто було перевезено щонайменше 14 таких танків. На наступний день ми зафіксували близько 10 таких танків. Ще був великий рух вночі. Скоріш за все противник перекидає цю техніку на Вугледарський напрямок", - зазначив Андрющенко.