Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Повідомляється, що ворог намагається захопити деокуповані села, для цього наступає на Сватівщині.

"Бойові дії зараз ідуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка. У тому напрямку постійно штурмують. Так само бої йдуть в напрямку Макіївка-Невське і Куземівка-Новосельське. Від цих населених пунктів вже майже нічого немає, тому що росіяни їх розбили вщент постійними обстрілами та важкими калібрами", – каже очільник області.

Російські окупанти продовжують дотримуватися стратегії - вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.

"Щодо тактичних дій, то тут вони розуміють, що не виходить в них бліцкриг та швидке просування. Тактика така: де можуть, там і просуваються. Де вони бачать, що в них є хоча б якийсь успіх, то кидають туди всі резерви, більше обстрілів, і просуваються вперед, а далі дивляться, що вони отримують внаслідок якогось певного успіху. Але ЗСУ міцно тримають оборону, і ситуація під контролем", – додав Гайдай.