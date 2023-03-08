Ворог у спробах захопити деокуповані населені пункти на Луганщині продовжує їх знищувати, - Гайдай
Російські війська продовжують нищити деокуповані населені пункти Луганської області намагаючись їх захопити знову
Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Повідомляється, що ворог намагається захопити деокуповані села, для цього наступає на Сватівщині.
"Бойові дії зараз ідуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка. У тому напрямку постійно штурмують. Так само бої йдуть в напрямку Макіївка-Невське і Куземівка-Новосельське. Від цих населених пунктів вже майже нічого немає, тому що росіяни їх розбили вщент постійними обстрілами та важкими калібрами", – каже очільник області.
Російські окупанти продовжують дотримуватися стратегії - вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.
"Щодо тактичних дій, то тут вони розуміють, що не виходить в них бліцкриг та швидке просування. Тактика така: де можуть, там і просуваються. Де вони бачать, що в них є хоча б якийсь успіх, то кидають туди всі резерви, більше обстрілів, і просуваються вперед, а далі дивляться, що вони отримують внаслідок якогось певного успіху. Але ЗСУ міцно тримають оборону, і ситуація під контролем", – додав Гайдай.
- В ефірі Еспресо військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що російські війська намагаються просунутися на сході по дузі від Луганщини до Вугледару - у них для цього є три угруповання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.16
Купівля 38.16Продаж 39.02
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе