Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Вони намагаються просунутися по дузі від Луганщини до Вугледару. У них три угруповання. Одне - на Куп'янському та Лиманському напрямку, там близько 120 тис. людей. Близько 30-50 тис. людей навколо Бахмуту. Біля Вугледару на півдні десь близько 150 тис. військових. Це три місця, де вони будуть намагатися просунутися", - зазначив він.

Експерт додав, що погода грає на нашу користь, бо просуватися важкою технікою неможливо.

"Особливо під Вугледаром, де трошки інший грунт, ніж в Бахмуті чи на Луганщині. Там чорнозем - техніка в'язне, на півночі важко застосувати важку техніку, бо там ліси. Рухатися БМП та БТРами важче, бо треба їхати певними стежками - не як по полю", - підсумував Гетьман.